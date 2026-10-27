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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 109 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
48.56 EUR -3.89 EUR -7.42 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) trotz einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die deutlich reduzierten Jahresziele des Halbleiterindustrie-Zulieferers für Umsatz und Profitabilität (Ebit-Marge) seien enttäuschend, schrieb Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Es bleibe abzuwarten, wieviel von den auf 2027 verschobenen Umsatzerwartungen Suss erreichen könne. Die Auftragstrends seien aber weiterhin positiv und die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
30.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.

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