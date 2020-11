ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Symrise auf 'Hold' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise mit Blick auf einen Zukauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Er schätze den Preis für die Übernahme des Duftstoffgeschäfts vom US-Branchenkollegen Sensient, dessen Marge unter der Konzernmarge von Symrise liegen dürfte, auf 150 bis 200 Millionen Euro, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich habe im vergangenen Jahr rund 77 Millionen Euro Umsatz gemacht, was zwei Prozent des Symrise-Umsatzes entspreche. Da Symrise mit Blick auf die Bewertungen keine größeren Transaktionen plane, seien solche kleinen Zukäufe derzeit wohl das Mittel der Wahl./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 11:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 11:47 / ET