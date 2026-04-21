DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin68.702 -1,0%Euro1,1738 -0,4%Öl107,7 +3,0%Gold4.715 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Palantir gegen BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen vorn liegt Palantir gegen BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen vorn liegt
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

12.05.26 22:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
14,83 EUR 0,61 EUR 4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann bezog sich am Dienstag auf die Freigabe der polnischen Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen. Zusammen mit der insgesamt guten Entwicklung im ersten Quartal deute dies darauf hin, dass die operative Ertragskennzahl FFO I für 2026 näher am Mittelwert der von dem Unternehmen prognostizierten Spanne liegen könnte./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
21:41TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
12:51TAG Immobilien OverweightBarclays Capital
11:16TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
11:06TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026TAG Immobilien OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21:41TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
12:51TAG Immobilien OverweightBarclays Capital
11:16TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
11:06TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026TAG Immobilien OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026TAG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
16.09.2025TAG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
12.08.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
19.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2024TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
21.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
12.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAG Immobilien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen