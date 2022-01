ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 1400 Dollar

Aktien in diesem Artikel Tesla 837,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 1400 US-Dollar belassen. Mit dem vierten Quartal habe der E-Autobauer lediglich die schnell steigenden Konsensschätzungen erfüllt, beim freien Barmittelfluss aber dank Zuflüssen im Betriebskapital besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operativen Kennziffern seien außergewöhnlich und als Bedrohung für die herkömmlichen Autobauer zu sehen. Die Pessimisten dürften aber den Mangel an neuen Modellen im Jahr 2022 hinterfragen./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 20:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 20:16 / ET

