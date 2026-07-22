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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Tesla auf 'Hold' - Ziel 400 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Steigende Erwartungen habe der Hersteller von Elektrofahrzeugen deutlich verfehlt, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung am Donnerstag. So liege das operative Ergebnis (Ebit) um rund 70 Prozent unter der Konsensschätzung. Das Verfehlen sei gleichermaßen dem Bruttogewinn im Auto- und Batteriegeschäft sowie den Ausgaben für Forschung und Entwicklung geschuldet./rob/bek/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:41 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets