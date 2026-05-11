ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 13 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern habe im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tommaso Castello am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung. Angetrieben worden sei dies von der Stahlsparte und dem Werkstoffhandel. Das Unternehmen unterstreiche die Wirksamkeit interner Kostenmaßnahmen und fange damit geopolitische Unsicherheiten auf./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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