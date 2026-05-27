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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Uber auf 'Buy' nach Delivery-Hero-Aufstockung

28.05.26 08:49 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Jefferies belässt Uber auf 'Buy' nach Delivery-Hero-Aufstockung Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uber nach "einem weiteren Happen von Delivery Hero" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit der Aufstockung auf 25 Prozent steige die Wahrscheinlichkeit für eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten, schrieb John Colantuoni in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dieser Deal würde Uber 46 neue Märkte öffnen, den Wert von Uber One steigern und obendrein viele Cross-Selling-Chancen bieten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:00 / ET

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