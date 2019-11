ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UniCredit nach einem Medienbericht über den geplanten Rückzug aus dem Türkei-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Trennung von der Beteiligung an der türkischen Yapi Kredi wäre sinnvoll, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Zwar würden Gewinne in kleinerem Umfang verloren gehen, die Maßnahme würde aber viel ansonsten gebundenes Kapital freisetzen. Grundsätzlich sei eine Reduktion der Bilanzkomplexität der Unicredit ein potenzieller Kurstreiber./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2019 / 09:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2019 / 09:08 / ET