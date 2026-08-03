ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG