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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas (Vestas Wind Systems A-S) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die angehobene bereinigte Margenzielspanne für das Jahr sieht er nun über der Konsensschätzung./rob/gl/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Vestas Wind Systems A-S Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vestas Wind Systems A-S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.