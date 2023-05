ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 254 Kronen

Aktien in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas (Vestas Wind Systems A-S) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller sei mit einem insgesamt ordentlichen Jahresstart auf einem guten Weg gestartet und habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 02:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 02:40 / ET

