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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 139 Euro

Werte in diesem Artikel
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VINCI
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für VINCI auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analyst Graham Hunt verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf erneut gesunkene Verkehrszahlen des Autobahnen- und Flughafenbetreibers an Flughäfen im September. Er geht alles in allem davon aus, dass die Reisetrends in der zweiten Jahreshälfte aufgrund höherer Treibstoffpreise verhalten bleiben dürften. Zudem sei kurzfristig mit Volatilität zu rechnen, bedingt durch politische Unsicherheiten im Zuge des Haushaltsaufstellungsprozesses in Frankreich für 2027./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
15.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.

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