ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 142 Euro

16.07.26 21:04 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für VINCI auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen sei im Juni mit minus 2,6 Prozent schwach ausgefallen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Mai habe es noch ein Plus von 0,1 Prozent gegeben./rob/edh/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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