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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

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Volkswagen (VW) AG Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der vom Vorstand dem Aufsichtsrat vorgestellte Restrukturierungsplan habe wenig neue Informationen enthalten, urteilte Philippe Houchois in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Es gebe keine Hinweise für Fortschritte für eine Vereinbarung von möglichen Werksschließungen, die auf fünf Jahre angelegte Investitionsplanung oder einen weiteren Abbau von bis zu 100.000 Stellen./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:01 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
27.06.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
26.06.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research