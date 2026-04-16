ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 74 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dies schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach der Bekanntgabe von vorläufigen Quartalszahlen und der Anhebung der Umsatzziele. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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