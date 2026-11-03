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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

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Zalando
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen habe leicht über dem Konsens gelegen, die Bruttomarge dagegen leicht darunter, schrieb Frederick Wild am Dienstag. Letzteres dürfte negativ überraschen, auch wenn dieser Effekt auf operativer Ergebnisebene durch besser als erwartet ausgefallene Fulfillment-Kosten vollständig ausgeglichen werden konnte./ck/rob/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
09:21 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:51 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Zalando Buy UBS AG
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.

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