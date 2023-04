ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zur Rose Group auf 'Buy' - Ziel 60 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Der Rückgang der Erlöse in Lokalwährung sei auf Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen und habe seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich habe die Versandapotheke ihre Jahresziele bestätigt und auch die mittelfristigen Profitabilitätsziele./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 01:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 01:30 / ET

