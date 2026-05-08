ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt AMS-Osram auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram (ams) deutlich erhöht von 8,30 auf 21 Franken und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Schweizer seien dem finanziellen Erfolg mit KI-Photonik dank der Entwicklungspartnerschaft mit einer Branchengröße deutlich nähergekommen, schrieb Janardan Menon am Samstag. Dabei dürfte es sich um Meta handeln. Zudem sieht der Experte das Geschäft mit Halbleitern für Industrie und Autobranche am Beginn eines neuen Aufschwungs./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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