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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt AMS-Osram auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Franken

11.05.26 09:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
18,85 EUR 0,65 EUR 3,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram (ams) deutlich erhöht von 8,30 auf 21 Franken und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Schweizer seien dem finanziellen Erfolg mit KI-Photonik dank der Entwicklungspartnerschaft mit einer Branchengröße deutlich nähergekommen, schrieb Janardan Menon am Samstag. Dabei dürfte es sich um Meta handeln. Zudem sieht der Experte das Geschäft mit Halbleitern für Industrie und Autobranche am Beginn eines neuen Aufschwungs./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
08:01ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
09.04.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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