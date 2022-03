ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 63 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 63 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse begründete sein neues Anlagevotum mit dem Hinweis, dass die relative Bewertung der Aktie nach dem Kursverfall von den Höchstständen im November wieder attraktiver erscheine. Abgesehen von der ungebrochenen strukturellen Nachfrage stimme ihn der Rekordauftragsbestand zunehmend optimistisch für eine Rückkehr des Software-Unternehmens zu prozentual zweistelligem Wachstum im zweiten Halbjahr 2022, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 16:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 20:00 / ET

