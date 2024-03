ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt BP auf 'Buy' - Ziel hoch auf 570 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 570 Pence angehoben. Dank des stärkeren Fokus auf die Ausschüttung von Kapital an die Aktionäre, gesunkener Kapitalrisiken und relativ konservativer Konsensschätzungen für das Gewinnwachstum sollte die Aktie des Ölkonzerns den Bewertungsrückstand auf die europäische Konkurrenz weiter verringern, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Branche bevorzugt er aber weiterhin Shell vor BP und Equinor./gl/ag

