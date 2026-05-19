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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Brenntag auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro

20.05.26 13:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
60,40 EUR 0,56 EUR 0,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 42 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Beim Chemiekalienhändler Brenntag sieht Dunford-Castro Preiseffekte und Nachfrage robuster als bei der Konkurrenz./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

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