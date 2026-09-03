ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt DWS auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS (DWS Group GmbHCo) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|18:51
|DWS Group GmbHCo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group GmbHCo Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group GmbHCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.