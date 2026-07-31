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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Eon auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 22,70 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon (EON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Am Markt unterschätze man die Möglichkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in die Energienetze, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausbaupläne in Deutschland und regulatorische Vorgaben für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten der Stromerzeuger seien die absehbaren Impulsgeber in den kommenden Monaten./bek/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / ET

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DatumRatingAnalyst
08:36 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 EON SE Hold Jefferies & Company Inc.
30.07.26 EON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 EON SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 EON SE Sector Perform RBC Capital Markets