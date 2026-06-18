ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Friedrich Vorwerk auf 'Hold' - Ziel bleibt 65 Euro

14.07.26 07:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat FRIEDRICH VORWERK beim unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken für den Pipeline- und Anlagenbauer seien nach der deutlichen Kurskorrektur inzwischen weitgehend eingepreist, schrieb Martin Comtesse am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Projektausführungen im zweiten Quartal nach dem schwachen Jahresstart gebessert haben./rob/ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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