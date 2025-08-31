ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 14 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Grand City Properties von 12 auf 14 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET
