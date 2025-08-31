DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,26 -0,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.870 ±-0,0%Euro1,1725 +0,1%Öl66,63 +1,5%Gold3.604 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

08.09.25 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Grand City Properties S.A.
11,30 EUR 0,64 EUR 6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Grand City Properties von 12 auf 14 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Grand City Properties S.A.

DatumRatingAnalyst
08:01Grand City Properties BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Grand City Properties KaufenDZ BANK
13.08.2025Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Grand City Properties NeutralUBS AG
