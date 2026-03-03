ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 51 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Angesichts der Kursverluste seit Jahresbeginn und eines konservativen Ausblicks seien die Risiken gesunken, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für den Spezialisten für Warenlagerlogistik bleibt er bis 2028 aber bis zu 10 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11

