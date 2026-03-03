ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 51 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Angesichts der Kursverluste seit Jahresbeginn und eines konservativen Ausblicks seien die Risiken gesunken, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für den Spezialisten für Warenlagerlogistik bleibt er bis 2028 aber bis zu 10 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent