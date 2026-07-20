ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 99 Franken

22.07.26 09:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle (Nestlé) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 99 Franken angehoben. Strategische Entscheidungen des Jahres 2022 seien zu sehr konzentriert gewesen auf ein letztlich nicht haltbares Wachstum der Volumina und Preise, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die Erholung hiervon benötige Zeit. Allmählich aber lasse der negative Einfluss dieser übereifrigen Maßnahmen nach. Zugleich bessere sich das Umfeld für Produktkategorien wie Tiernahrung und Kaffee./rob/bek/men

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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