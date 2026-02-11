DAX25.164 +1,2%Est506.090 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel hoch auf 275 Kronen

12.02.26 09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk etwas aufgestockt von 270 auf 275 dänischen Kronen und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken hätten sich beim dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate inzwischen deutlich herauskristallisiert, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend angesichts zuletzt deutlich gesunkener Markterwartungen. Den Umsatzkonsens für 2027 hält er inzwischen für vernünftig, Unsicherheit gebe es aber noch bei der Marge. Novo muss aus Leuchtens Sicht mit Zukäufen das Portfolio breiter aufstellen. Seine negative Einschätzung gibt er allerdings nun auf. Der gute US-Marktstart von Wegovy in Pillenform sorge für Schwung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
08:41Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
09.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:41Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:06Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
09.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

