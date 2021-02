ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Reckitt Benckiser auf 'Hold' - Ziel auf 5950 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt Benckiser aus Bewertungsgründen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 5845 auf 5950 Pence angehoben. Analyst Martin Deboo verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass die Aktie nach dem fast 20-prozentigen Kursrückgang seit den Nachrichten zum ersten westlichen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer im November nun das ursprüngliche Kursziel erreicht habe. Für ihn sind noch viele wichtige Fragen offen. Der Gegenwind durch steigende Anleiherenditen, das gegenüber dem Euro erstarkende Pfund und das Interesse der Anleger an eher erholungsgetriebenen Titeln erscheine nun aber eingepreist./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 00:00 / ET

