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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel hoch auf 34 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Renault S.A.
29.50 EUR 0.68 EUR 2.36 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 30 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Für 2027 gebe es mehr gute Argumente für die Franzosen als für viele Konkurrenten, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er erinnerte daran, dass sie keine direkte China-Abhängigkeit besitzen, protektionistische Maßnahmen in der EU helfen dürften, sich das E-Auto-Geschäftsmix bessere und dem gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Geely betriebenen Autozulieferer (Horse) Aufträge aus der Branche winken./rob/ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:01 Renault Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Renault Outperform Bernstein Research
03.11.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Renault Sell UBS AG

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