ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Salzgitter-Ziel auf 13,50 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 13 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Stahlkonzern blicke auf ein zerfahrenes drittes Quartal zurück, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien in der Telefonkonferenz positivere Kommentare zur Angebots- und Nachfragesituation abgegeben worden als von der Konkurrenz. Er passte seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2019 nach unten, für 2020 aber nach oben an./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 12:35 / ET