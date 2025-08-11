DAX24.093 +0,1%ESt505.345 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.357 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 263 Euro

12.08.25 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
189,70 EUR 4,85 EUR 2,62%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius (Sartorius vz) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:06Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
