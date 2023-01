ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Swatch auf 'Buy' und Ziel auf 370 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Swatch (Swatch (I)) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 275 auf 370 Franken angehoben. Die Schweizer seien einer der größten Profiteure der Erholung des chinesischen Konsums im neuen Jahr, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt zum Einstieg sei gekommen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 12:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 19:00 / ET