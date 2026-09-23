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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Valeo auf 'Buy' - Ziel hoch auf 17,85 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 17,85 Euro angehoben. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen./gl/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET

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Datum Rating Analyst
28.10.19 Valeo overweight Barclays Capital
25.10.19 Valeo Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.10.19 Valeo overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.19 Valeo Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.10.19 Valeo Underperform RBC Capital Markets

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