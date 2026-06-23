ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 84 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Brauereikonzern bessere sich die Lage, schrieb Edward Mundy in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Die Absatzvolumina dürften zuletzt erneut gestiegen sein. Dabei helfe die weiter gute Entwicklung der Marktanteile./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|10.06.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|05.06.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|10.06.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|05.06.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.05.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen