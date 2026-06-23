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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 84 Euro - 'Buy'

30.06.26 09:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
72,60 EUR -1,20 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Brauereikonzern bessere sich die Lage, schrieb Edward Mundy in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Die Absatzvolumina dürften zuletzt erneut gestiegen sein. Dabei helfe die weiter gute Entwicklung der Marktanteile./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / ET

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
08:01AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
08:01AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
10.06.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
05.06.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
08:01AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
10.06.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
05.06.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
07.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

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