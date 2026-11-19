ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Allianz auf 470 Euro - 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 440 auf 470 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei Anlegern in Kontinentaleuropa gelte die Allianz-Aktie als Portfolio-Stabilisator, schrieb Philip Kett am Mittwoch mit Blick auf ihren kontinuierlichen Bewertungsanstieg. Sie sei verlässlich, enttäusche nicht. "Das Fehlen von Kurstreibern ist der Kurstreiber", so Kett./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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