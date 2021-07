ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 3150 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) nach Zahlen von 2950 auf 3150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Google-Mutter habe zum dritten Mal in Folge bei Umsatz und operativer Marge überzeugt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei schwer, seinen Enthousiasmus zu bremsen. Die Verlagerung der Werbeausgaben hin zu Google Search und Youtube lasss weiterhin viel Spielraum und er sehe noch mehr Dynamik hier im zweiten Halbjahr./ck/la

