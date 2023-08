ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 175 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 150 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei in allen Bereichen stark gewesen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Signale für das dritte Quartal seien gut. Er hob seine Schätzungen an. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stehe erst am Anfang./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 22:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 22:07 / ET

