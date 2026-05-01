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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 320 Dollar - 'Buy'

04.05.26 16:04 Uhr
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230,85 EUR 8,45 EUR 3,80%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine hohe Nachfrage, begrenzte Kapazitäten und höhere Komponentenpreise dürften die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter hochhalten, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Montag vorliegenden "Mega-Cloud-Update". Seine Prognose für Hyperscaler, also von Betreibern riesiger Cloud-Rechenzentren, die auch Meta und Oracle mit einbezieht, liege für 2026 nun bei etwa 770 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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26.09.2018Amazon HoldMorningstar
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13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
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11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

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