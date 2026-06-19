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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für ASML auf 1650 Euro - 'Hold'

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ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML (ASML NV) nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:00 / ET

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DatumRatingAnalyst
16:26 ASML NV Kaufen DZ BANK
15:41 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
13:46 ASML NV Buy UBS AG
13:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)