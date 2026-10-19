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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Hold'

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
7.38 EUR -0.03 EUR -0.38 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 520 auf 550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktkonsens preise das Aufwärtspotenzial nach dem starken Zwischenbericht schon weitgehend ein, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger honorierten den Schuldenabbau des Ölkonzerns. Die jüngst für Mitte Dezember angekündigte Veranstaltung zur Strategie und zum Ausblick dürfte ein wichtiges Ereignis werden, um die Wachstums- und Ertragsaussichten mit dem Schuldenabbau zu verknüpfen und in den Anlegerfokus zu rücken./rob/gl/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET

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Datum Rating Analyst
11:21 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BP Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets

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