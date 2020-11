ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Continental AG auf 150 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental vor dem im Dezember anstehenden Investorentag von 123 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Automotive des Autozulieferers werde sich besser entwickeln als die generelle Fahrzeugproduktion, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Profitabilität im Reifengeschäft dürften sich der Konzern aus Hannover zudem wieder an die Spitze der Branche setzen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 20:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 00:00 / ET

