ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Delivery Hero auf 113 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 80 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die industrielle, strategische und finanzielle Logik der ausschließlich auf die Auslieferung von Lebensmitteln spezialisierten Warenhäuser (Dmarts) sei bestechend, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zumal der Wettbewerb in diesem Marktsegment eher nachlasse. Delivery Hero will nach eigener Aussage bis Ende des Jahres 400 solcher Warenhäuser, die auch Cloud-basiert sein können, betreiben./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 20:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 00:00 / ET

