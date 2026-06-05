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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2000 Pence - 'Buy'

08.06.26 07:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
17,24 EUR -0,22 EUR -1,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 1900 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern hänge im "Premiumisierungs-Kater", schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht davon aus, dass die Briten Geld verschenkt haben, indem sie keine breitere Kundenschicht angesprochen haben, nun aber Premiumisierung und Bezahlbarkeit neu ausbalancieren./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08:36Diageo BuyJefferies & Company Inc.
05.06.2026Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.05.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
22.05.2026Diageo OverweightBarclays Capital
12.05.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
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22.05.2026Diageo OverweightBarclays Capital
07.05.2026Diageo OverweightBarclays Capital
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12.05.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Diageo NeutralUBS AG
15.04.2026Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

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