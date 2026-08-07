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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2200 Pence - 'Buy'

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Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy resümierte am Sonntag den jüngsten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns. Der neue Chef Dave Lewis setze seinen Turnaroundplan mit Nachdruck um./rob/ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:36 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:21 Diageo Neutral UBS AG
09:46 Diageo Hold Deutsche Bank AG
08:16 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)