ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ferrari auf 375 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen und einem Ausblick von 285 auf 375 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Zielvorgaben für 2024 lägen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das scheine aber nicht so wichtig zu sein angesichts eines Auftragsbuches, das für eine Zeitspanne von 24 Monaten gefüllt sei. Hinzu kämen steigende Gewinne und eine Ausschüttung fast des gesamten Free Cashflow durch den Sportwagenbauer./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 12:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 20:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------