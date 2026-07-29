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ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ferrari auf 400 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 380 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer halte seine Versprechen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal habe die Bedeutung des Produkt- und Preismixes unterstrichen. Er selbst hob seine Schätzungen wegen des Preis-Rückenwinds an./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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20:11 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
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16:06 Ferrari Outperform Bernstein Research
15:56 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.