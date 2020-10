ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Henkel auf 89 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) nach Zahlen von 84 auf 89 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Zielerhöhung habe sie die besser als erwartete Umsatzentwicklung im dritten Quartal und den wieder ausgegebenen Jahresausausblick gewürdigt, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage bleibe nun, wie nachhaltig die Verbesserungen des dritten Quartals seien./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 15:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 19:00 / ET

