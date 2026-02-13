DAX24.989 +0,3%Est506.014 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.009 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,52 -0,3%Gold5.014 -0,6%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 371 Euro - ACS hochgestuft

16.02.26 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
384,80 EUR 17,20 EUR 4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HOCHTIEF von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien Hochtief und der Mutterkonzern ACS bestens positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren, schrieb Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Eine Verdreifachung des Hochtief-Aktienkurses seit Juni 2024 signalisiere aber, dass der Markt dies schon anerkenne. ACS empfahl er dagegen nun zum Kauf, denn hier werde das Potenzial von Neubau-Infrastrukturprojekten noch unterschätzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 20:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 21:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

