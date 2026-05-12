ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 494 Euro - 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HOCHTIEF von 480 auf 494 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Graham Hunt passte sein Bewertungsmodell in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an den Quartalsbericht an. Die Gewinnentwicklung des Baukonzerns schlage weiterhin die Erwartungen, schrieb er, bevorzugt allerdings die Aktien der spanischen Mutter ACS./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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